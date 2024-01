Haarpflege und Co.: Ist der Dschungel gar nicht so hart?

Müssen die Stars im Dschungelcamp gar nicht so sehr verzichten? Am Freitag ist es endlich so weit: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geht in eine neue Runde und schickt zwölf deutsche Promis in das Abenteuer ihres Lebens. Zwischen Spinnen und Schlangen müssen sich Mike Heiter (31), Heinz Hoenig (72) und Co. durchschlagen. Doch ganz so karg ist das Leben im Urwald gar nicht: Die Camper werden sogar mit Haarpflegeprodukten versorgt!

Auf Instagram verrät RTL nun, was sich in der sagenumwobenen Campkiste am Lagerfeuer befindet. Denn diese hat es buchstäblich in sich: Neben einem Erste-Hilfe-Kasten, einem Kompass und verschiedenen Küchenutensilien befindet sich darin nämlich auch die Ausstattung für eine kleine Wellness-Oase. Shampoo, Conditioner, Bodylotion und eine Pinzette können die Stars nutzen, ebenso einen Spiegel und sogar Zitronenduftkerzen!

Ob die Camper die Kiste wohl schon geöffnet haben? Immerhin sind die TV-Sternchen bereits auf dem Weg in den Urwald. Das verkündete der Sender bereits im Netz – und die Fans sind voller Vorfreude. "Lasst die Spiele beginnen!", schreibt ein euphorischer User.

RTL Deutschland Die Dschungelcamp-Kandidaten 2023

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow mit den Dschungelcampern

