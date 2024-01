Erstes Bild: Sonja und Jan begrüßen die Dschungelcamp-Stars!

Der erste Blick hinter die Kulissen! Schon bald geht das Dschungelcamp in die nächste Runde. Am Freitagabend läuft die erste Folge der diesjährigen Staffel. Die Kandidaten wurden bereits abgeholt, um sich auf den Weg ins Camp zu machen. Kim Virginia Hartung (28), Leyla Lahouar und Luca Diakovska teilten ihren Fans ganz aufgeregt mit, dass es losgeht. Nun werden die Promis auch von den Moderatoren in Empfang genommen.

"Im Morgengrauen wurden die zwölf Stars für ihren Einzug ins Dschungelcamp geweckt und zu einer Luxus-Yacht gebracht", heißt es in einer RTL-Pressemitteilung. Dort seien dann auch Jan Köppen (40) und Sonja Zietlow (55) aufgekreuzt – zunächst, um sich nach dem Gemütszustand der Kandidaten zu erkundigen. Anya Elsner (20) gestand daraufhin, dass es ihr nicht so gut gehe. "Wenn du brechen musst, sag' Bescheid", sagte Jan. Ob sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin inzwischen besser fühlt, ist unklar. Die Promis seien nach dem Yacht-Besuch mit dem Helikopter ins Camp gebracht worden.

Im Camp hat der TV-Arzt Dr. Bob (73) ein Auge darauf, dass den Teilnehmern nichts passiert. So nah am Geschehen hat er auch schon eine Favoritin: "Lucy. Aktuell – und wahrscheinlich bis zum Ende der Show – ist sie meine Favoritin [...] ich liebe extrovertierte Persönlichkeiten. Sie hat eine gute Chance."

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Star

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

