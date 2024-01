Erste Essensprüfung bringt die Dschungelcamper ans Limit!

Es wird richtig hart für die Dschungelcamper! Heute Abend geht eine neue Staffel der beliebten Show an den Start. Mit dabei sind neben Influencer Twenty4Tim (23), Schauspieler Heinz Hoenig (72) und Rennfahrer-Ex Cora Schumacher (47) auch GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) und die Realitystars Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28). Und die Vorab-Szenen vom Einzug in das karge Camp zeigen nun: Die erste Essensprüfung verlangt den Teilnehmer einiges ab!

RTL veröffentlicht einen ersten Einblick in den Dschungelcamp-Auftakt und verrät: Die erste Prüfung, der sich die Promis stellen müssen, heißt "Würg & Travel". Und wie der Namen schon preisgibt, geht es dabei um äußerst unappetitliche Speisen. Was genau auf den Tisch kommt, wird nicht verraten. Aber vor allem Leyla Lahouar und Twenty4Tim kommen an ihre Grenzen und würgen bei jedem Löffel. "Komm, probier! Mach jetzt, rein damit!", feuert Moderatorin Sonja Zietlow (55) an. Filmstar Heinz will hingegen gar nicht erst wissen, was er essen soll. Ob er direkt aufgibt?

Das ist aber nicht die einzige Prüfung, mit der die Stars zu Beginn konfrontiert werden. Bereits heute Morgen zeigte der Sender erste Szenen, in denen sich das Team einen rutschigen Wasserfall hochkämpfen muss. Hier sind allerdings Tim und Fußballer David Odonkor (39) ganz vorne mit dabei, während Mike und Cora direkt zurück in den See rutschen.

RTL+ Twenty4tim, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

RTL David Odonkor, Dschunglcamp-Teilnehmer 2024

