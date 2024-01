Supersexy: So heiß posiert Verona Pooth in knappem Bikini!

Sie fühlt sich wohl in ihrem Körper! Verona Pooth (55) ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen und wurde durch ihre Karriere als Model bekannt. Und dass die ehemalige Miss Germany ihren Body gerne öffentlich zur Schau stellt, beweist sie ihren Fans unter anderem auf Social Media. So auch jetzt – Verona rekelt sich in einem heißen Zweiteiler am Strand von Dubai!

Auf Instagram teilt sie mehrere Schnappschüsse in einem knappen Bikini. "Ich vermisse Dubai. Die Zeit ist so schnell vergangen", sinniert die Beauty, die auf den Fotos am Strand im blauen Meer posiert. Nun sei sie bereits zurück in der Heimat und merkt an: "Jetzt sitze ich wieder im kalten Düsseldorf. Aber ich bin so glücklich und dankbar für all die schönen Reisen, die ich erleben durfte."

Und auch ihre Fans zeigen sich sehr begeistert und überhäufen die Schönheit auf den sozialen Medien mit zahlreichen Komplimenten. "Wow! Du bist wirklich eine Granate!", schwärmt ein Bewunderer angetan und ein weiterer Nutzer äußert sich: "Schöner Bikini, liebe Verona!" Dazu regnet es viele Flammen-Emotes, die darauf hinweisen, dass die 55-Jährige eine heiße Figur macht.

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im Bikini

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im August 2022

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im Bikini

Anzeige

Wie findet ihr Veronas Bikini-Pics? Sie sieht heiß aus! Eher langweilig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de