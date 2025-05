Verwöhnt? So bringt Verona Pooth ihre Söhne zum Arbeiten

Verona Pooth (57) hat im Gespräch mit dem Magazin finanzielle verraten, wie sie ihren beiden Söhnen Diego (21) und Rocco (13) den Umgang mit Geld vermittelt. Die zweifache Mutter macht dabei kein Geheimnis daraus, dass sie von ihren Kindern Eigeninitiative erwartet. "Ich sage immer zu meinen Söhnen: Wenn ihr etwas wollt, müsst ihr euch etwas Schlaues einfallen lassen – und dann dafür arbeiten", so die Moderatorin. Unterstützung gibt es von ihr nur für Schule und Studium. Alles darüber hinaus müssen die Jungs selbst finanzieren: "Wer hart arbeitet, wird auch irgendwann gutes Geld verdienen."

Dabei weiß Verona genau, wovon sie spricht. Schon in jungen Jahren investierte sie in Immobilien und legte damit den Grundstein für ihre finanzielle Unabhängigkeit. "Ich war noch relativ jung, als ich die ersten zwei Penthouses in Hamburg an der Elbchaussee gekauft habe", erzählte sie über ihre Anfänge. Heute investiert sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Franjo, der als studierter Architekt wertvolles Fachwissen mitbringt. Trotz ihres Wohlstands, der es ihr längst erlauben würde, nicht mehr zu arbeiten, geht sie ihrer Karriere weiterhin mit Begeisterung nach: "Ich bin noch voller Tatendrang."

Der Einfluss ihrer Mutter, die 2015 im Alter von 80 Jahren verstarb, prägt Verona bis heute. Das früh vermittelte Sprichwort aus ihrer bolivianischen Heimat – "Hast du kein Geld, musst du den Mund halten" – hat sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Diesen Geist von Selbstständigkeit und Fleiß möchte sie auch an ihre Söhne weitergeben. Verona selbst wurde wegen ihres früheren "Dummchen-Images" oft unterschätzt – rückblickend betrachtet sie das jedoch als Vorteil. "Unterschätzt zu werden, war ein Geschenk", betont sie und sieht ihren heutigen Erfolg als Beleg dafür, dass sich Durchhaltevermögen und kluge Entscheidungen lohnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Franjo, Verona, Rocco und San Diego Pooth bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / verona.pooth San Diego, Verona, Franjo und Rocco Pooth im Juli 2024

Anzeige Anzeige