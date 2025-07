"Nichts gescriptet": Verona Pooth plant neue Late-Night-Show

Verona Pooth (57) sorgt mit einer spannenden Ankündigung für Aufsehen: Die Moderatorin möchte in die Welt der TV-Produktion einsteigen und plant ihre eigene Late-Night-Show. Im Gespräch mit Marcus Wolter im Podcast "Wolter Talks" verrät die 57-Jährige begeistert Details über ihr neues Projekt: "Es ist eine Show, die es so noch nie gegeben hat, weil nichts gescriptet ist." Worum es genau gehen soll und welches Konzept sie mit ihrem neuen Projekt verfolgt, verrät Verona noch nicht – ebenso wenig wie den Namen der Sendung. Dafür habe sie bereits seit einem Jahr an der Show gearbeitet und sogar schon eine Pilotfolge entwickelt.

Im Podcast zieht Verona ein erstes Fazit: "Ich gebe dem Ganzen eine 1+, weil ich natürlich auch einen an meiner Seite habe, der ganze Hallen und Stadien füllt und auch alleine eine Riesennummer ist." Über ihr prominentes Sidekick schwärmt die zweifache Mutter: "Er ist so lustig und nicht zu bändigen. Er hat einen super Humor." Wer es sein könnte und wann die Show im Fernsehen zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten: "Jeder, der den Namen hört, wird sagen: 'Mega, ich bin Fan!'"

Verona ist längst keine Unbekannte mehr auf den Bildschirmen. Bereits seit den 1990er Jahren begeistert sie das Publikum mit ihren Projekten und ihrem unverwechselbaren Charme. Aktuell ist sie zudem Moderatorin der Sat.1-Show "Villa der Versuchung". Dort stellt sie prominente Teilnehmer vor Herausforderungen, bei denen sie zwischen Verzicht und luxuriösen Verlockungen wählen müssen.

Getty Images Verona Pooth im August 2024

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"