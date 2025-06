Zweifachmama Verona Pooth kämpft ständig mit Selbstzweifeln

Verona Pooth (57) hat ein bewegtes Leben zwischen Familie und Karriere, das sie regelmäßig an ihre Belastungsgrenzen bringt. Auf dem Greator Festival in Köln sprach die Moderatorin mit RTL offen über ihre täglichen Herausforderungen und die ständige Frage, ob sie allem gerecht wird: "Ich habe zwei Kinder. Ich möchte für beide da sein. Ich habe eine Ehe mit Franjo schon seit vielen Jahren. Ich bin ein Familienmensch." Besonders das Gefühl, bei wichtigen Momenten ihrer Kinder nicht immer anwesend sein zu können, belaste sie: "Oh mein Gott, sind die anderen Mütter besser?", fragte sich Verona und machte klar, wie sehr sie das schlechte Gewissen manchmal quäle.

Hinzu kommt, dass der öffentliche Druck auf Plattformen wie Instagram ihre Selbstzweifel verstärken kann. "Man glaubt immer, die anderen sind noch erfolgreicher, noch besser und sie machen alles richtig", erzählte sie über den toxischen Effekt von Social Media. "Und da kommt man in Selbstzweifel." Die permanente Konfrontation mit einer scheinbar perfekten Welt lasse den Druck steigen. "Wie soll es denn noch mehr werden?", frage sie sich oft, wenn sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gerät. Die Villa der Versuchung-Moderatorin sieht diese Vergleiche kritisch und ist sich bewusst, dass die inszenierten Bilder in den sozialen Netzwerken weit entfernt von der Realität sind.

Privat ist Verona jedoch ein echter Familienmensch und setzt alles daran, ihre Balance zu halten. Seit vielen Jahren ist sie mit Franjo Pooth (55) verheiratet und gemeinsam ziehen sie ihre beiden Kinder groß. In Interviews hat Verona immer wieder betont, wie wichtig ihr Familie ist und dass sie trotz aller Verpflichtungen versucht, kleine Auszeiten zu finden. "Manchmal hilft es, einfach bewusst abzuschalten und Zeit nur für die Familie zu haben", sagte sie in einem früheren Gespräch. Der Druck, perfekt zu sein, trifft also auch Promis wie Verona – doch sie versucht, sich immer wieder auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu besinnen.

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth