EM-Held Juri Knorrs Freundin Friederike plant schon Zukunft!

Ob Juri Knorr (23) die Richtige gefunden hat? Aktuell spielt sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft in die Herzen der Fans. Bei der Europameisterschaft präsentieren sie sich als ernst zu nehmender Gegner. Juri ist einer der Gründe dafür: Der Lübecker wird schon jetzt er als einer der Helden der EM gefeiert. Dabei ist sie immer an seiner Seite: Freundin Friederike. Und Friederike weiß auch schon, wo es für sie und Juri hingeht.

In einer ARD-Dokureihe über die deutschen Handballer begleitet die Kamera Juri und Friederike in ihrem Privatleben. Der 23-Jährige betont dabei zunächst, dass seine Liebste sein größter Rückhalt ist: "Es ist schon so, dass sie sehr viel von mir wegnimmt und auch viel ertragen muss. [...] Ich bringe auch viel mit nach Hause [...]." Das klingt fast nach der großen Liebe! Immerhin plant Friederike auch schon die gemeinsame Zukunft: "Noch mal eine neue Erfahrung machen, ins Ausland gehen, eine neue Sprache lernen – das wäre schon schön!" Dafür müsste Juri allerdings seinen derzeitigen Verein, die Rhein-Neckar-Löwen, hinter sich lassen.

Ob das aktuell eine Option ist, bleibt abzuwarten. Denn Juri wuchs mit der Handball-Bundesliga auf – Papa Thomas Knorr lebte es ihm vor: Der ehemalige Nationalspieler stand unter anderem für den Rekordmeister THW Kiel und den HSV Hamburg auf dem Feld. Außerdem hatten beide ihre Karriere bereits als Kinder beim heutigen Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau gestartet.

Getty Images Juri Knorr, deutscher Handball-Nationalspieler

Getty Images Juri Knorr bei der Handball-EM 2024

Getty Images Juri Knorr beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen Island, 2023

