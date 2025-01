Juri Knorr ist nach Krankheit zurück bei der Handball-WM

Juri Knorrs (24) Krankheitsausfall hatte bei vielen Fans die Sorge ausgelöst, der Handballprofi könne nicht mehr an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Doch jetzt gibt es Entwarnung: Der Sportler kehrt im ersten Viertelfinalspiel zurück aufs Feld! Berichten von RTL zufolge kehrte Juri jetzt ins Hotel in Oslo zurück und nahm auch an den Trainingseinheiten der Mannschaft teil. Beim nächsten Spiel gegen Portugal soll der gebürtige Flensburger ebenfalls wieder mit dabei sein, wie Bundestrainer Alfred Gíslason bestätigt: "Juri ist auf jeden Fall einer von denen, die wieder dabei sein werden. Wie fit er ist oder wie viele Minuten er spielen kann, muss man sehen."

Juri hatte sich wohl eine Erkältung eingefangen. Zu seiner Behandlung hielt sich der DHB bedeckt. Der Spielmacher reiste zwar mit nach Oslo, nachdem er seine Eltern in Bad Schwartau besucht hatte. Doch mit der Erkrankung musste er aus Norwegen zurück nach Deutschland, wo er sich offenbar untersuchen ließ. Viel ist dazu aber nicht bekannt, weshalb bei Fans wohl die Verunsicherung wuchs. Coach Alfred bestätigte lediglich: "Alles, was mit Juri war, war abgesprochen mit der medizinischen Abteilung."

Auch der 24-Jährige selbst wollte sich nicht zu seinem Gesundheitszustand äußern. Nach dem verlorenen Spiel gegen Titelverteidiger Dänemark flüchtete er vom Feld und erklärte den Journalisten laut Bild lediglich: "Ich habe Halsschmerzen, nehmt es mir nicht übel. Ich möchte heute nicht sprechen." Laut Alfred sei der Rückraumspieler erkältet und nicht auf der Höhe. Gegenüber RTL klärt Juri jetzt aber wenigstens ein bisschen auf und zeigt sich guter Dinge: "Wir haben gestern noch einmal einen Bluttest gemacht, die Werte sind in Ordnung. Mir geht es so weit ganz gut. Ich bin für das Viertelfinale bereit, sonst wäre ich nicht hier. Die Tage haben mir gutgetan."

Getty Images Alfred Gíslason, Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Getty Images Juri Knorr beim Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien, Januar 2025

