Nach "Princess Charming": Elsa Louise ist wieder vergeben

Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! Im vergangenen Jahr versuchte Elsa Louise das Herz von Madleen Matthias (23) in der Datingshow Princess Charming zu erobern. Die beiden verließen das Format tatsächlich auch gemeinsam, doch nach dem Ende der Dreharbeiten wurde aus ihnen kein Paar. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben der Influencerin – bis jetzt: Elsa ist wieder vergeben!

Auf ihrem Instagram-Account teilt das Realitysternchen jetzt einige Aufnahmen von seinem Urlaub in den USA – und macht dabei seine neue Beziehung öffentlich. "Das Leben ist momentan ziemlich gut zu uns und ich bin glücklich", schreibt Elsa zu der Bilderreihe und ergänzt diese unter anderem mit den Hashtags "Love" und "Couple". Doch wer ist die neue Frau an Elsas Seite? Laut ihrem Social-Media-Profil heißt die dunkelhaarige Beauty Lina und arbeitet als Journalistin.

Dass aus Elsa und Madleen kein Paar werden würde, merkte die Content Creatorin bereits kurz nach dem Drehschluss von "Princess Charming" – denn obwohl sie noch einige Tage gemeinsam in Thailand verbrachten, kamen bereits erste Zweifel auf. "Da fing das schon an, dass wir vielleicht andere Vorstellungen haben – von gewissen Tagesgestaltungen oder...", erinnerte sich Elsa in einem YouTube-Video von Ramon Wagner.

Princess Charming, RTL+ Elsa und Madleen bei "Princess Charming"

Instagram / linabhl Die neue Freundin von Elsa Louise

Instagram / elsalouise.w Elsa Louise, "Princess Charming"-Kandidatin

