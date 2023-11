Elsa packt aus: Das ist nach "Princess Charming" passiert!

Was passierte zwischen Madleen Matthias (23) und Elsa Louise? Am Ende der diesjährigen Staffel hatte sich die Prinzessin für die Berlinerin entschieden und gemeinsam mit ihr die Show verlassen. Allerdings wurde aus den beiden nach dem Ende der Dreharbeiten kein Paar. Doch wie ging es nach den letzten Szenen des Formats eigentlich weiter? Jetzt packt Elsa über die Zeit nach dem "Princess Charming"-Finale aus!

In einem YouTube-Video von Ramon Wagner ruft sich die Influencerin jetzt die Tage nach dem großen Finale in Erinnerung. "Wir waren ja in Thailand. Madleen und ich haben dort dann noch ein paar Tage Urlaub machen können. Danach ist jeder wieder nach Hause geflogen", erzählt Elsa. Doch schon während dieser Zeit habe sie gemerkt, dass es nicht auf eine Beziehung hinausläuft. Sie fasst zusammen: "Da fing das schon an, dass wir vielleicht andere Vorstellungen haben – von gewissen Tagesgestaltungen oder..."

Nach dem Rückflug bestätigten sich dann diese ersten Zweifel. "Wir haben auch weiterhin versucht, Kontakt zu halten, als sie zurück in den Niederlanden und ich in Deutschland war. Es war schon schön", erklärt Elsa und fügt hinzu: "Aber es hat vorne und hinten nicht gepasst."

