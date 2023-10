Diese beiden Frauen sind im "Princess Charming"-Finale!

Für wen wird sich Madleen Matthias (23) am Ende entscheiden? Die Studentin hat bei Princess Charming eine aufregende Reise hinter sich: Sie sucht unter den zahlreichen Kandidatinnen ihre große Liebe. Derzeit sind noch vier im Rennen: Elsa Louise, Nina, Aleyna und Nathalie. Nun muss sie sich entscheiden, denn nur zwei Frauen können eine Runde weiterkommen: Wen nimmt Madleen mit ins Finale?

Nachdem die Kandidatinnen Madleens Mama und ihre beste Freundin kennengelernt hatten, suchten die beiden für ein Einzeldate Aleyna aus, da sie den besten Eindruck hinterlassen hatte. Ist das ein Vorteil im Halbfinale? Schließlich darf die Princess nur zwei Mädels mit ins Finale nehmen. Als Erstes muss Nathalie gehen, da es für sie nicht gepasst hat. Dann fragt Madleen Nina, ob sie bleiben möchte – doch sie zögert! "Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du bleibst", betont die 23-Jährige und schließlich entscheidet sich Nina zu bleiben.

Als nächstes verabschiedet sich Madleen dann von Aleyna. "Ich habe dich so krass in mein Herz geschlossen, aber irgendwie fehlt da noch dieser kleine, letzte Funke", gibt sie zu. Somit steht Elsa, die "Princess Charming"-Kandidatin aus der ersten Staffel, ebenfalls im Finale! Total erleichtert fällt sie Madleen danach in die Arme.

