"Princess Charming"-Einzug: Elsa krallt sich direkt Madleen

Elsa Louise geht direkt in die Vollen! Die Content Creatorin nahm schon einmal bei Princess Charming teil: In der ersten Staffel kämpfte sie um das Herz von Irina Schlauch. Nun versucht sie erneut ihr Glück und rückt in der Staffel von Madleen Matthias (22) als Überraschung nach. Und direkt beim ersten Aufeinandertreffen funkt es zwischen der Princess und Elsa gewaltig!

Beide waren von dem Blind Date total geflasht. "Die Elsa ist eigentlich nicht so sehr mein Typ, aber hat auf jeden Fall irgendwas an sich, was mich reizt", gibt Madleen sofort zu. Beim Gespräch flirten die beiden dann heftig mit ihren Blicken. Schließlich verabschieden sie sich – und küssen sich sogar! "Der Kuss mit Madleen war irgendwie direkt intensiv. Das hat sich nicht so angefühlt, als wäre es der erste", gibt Elsa danach im Einzelinterview zu.

Auch Madleen ist total geflasht von der Nachrückerin. In der Ladies Night übergibt sie ihr daher die begehrte Kette, die ihr Ticket in die nächste Runde ist. "Ich freue mich sehr, dass du nachgezügelt bist und ich finde, wir hatten ein richtig schönes Date. Ich würde mich freuen, wenn du bleibst", gibt Madleen zu.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

Anzeige

Princess Charming, RTL+ Elsa und Madleen bei "Princess Charming"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Elsa bei "Princess Charming" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de