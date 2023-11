Sind "Princess Charming"-Madleen und Elsa noch ein Paar?

Wie ging es bei Madleen Matthias (23) und Elsa Louise nach Princess Charming weiter? Die Kuppelshow-Protagonistin entschied sich im großen Finale des lesbischen Datingformats gegen Nina Burkhardt – und verließ Thailand somit mit Elsa. Schon während der zahlreichen Dates hatten die beiden im Laufe der Folgen immer wieder gezeigt, wie sehr es zwischen ihnen knisterte. Aber sind Madleen und Elsa nach ihrer romantischen Zeit bei "Princess Charming" noch ein Paar?

Im Rahmen der Wiedersehensshow kommen die Princess, die Siegerin und einige andere Kandidaten jetzt noch einmal zusammen, um die Zeit am Set Revue passieren zu lassen. Und dabei offenbaren die Kettenverteilerin und ihre Auserwählte endlich auch ihren Beziehungsstatus. "Nee, wir sind kein Paar", betont Elsa. Laut Madleen haben sie sich nach den Dreharbeiten zwar weiter kennengelernt – doch es sei nicht "so schön in dieser 'Verliebtheit'" weitergegangen.

Madleen und Elsa haben nach der Kuppelshow also nicht an die Glücksgefühle, die sie in Thailand verspürten, anknüpfen können. Die beiden lassen durchblicken, dass ihre Lebenssituationen nicht harmoniert haben. "Ich glaube, dass man da eine sehr intensive Zeit erlebt [...]", erklärt Elsa und deutet an: "Dann kommt man danach in sein normales Leben und lernt so ein bisschen die Realität des anderen kennen."

RTL Madleen Matthias, Princess Charming 2023

RTL / Markus Hertrich Elsa bei "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

