Stehen die beiden noch in Verbindung? Nathalie Bleicher-Woth (25) und Elsa Louise sorgten im vergangenen Sommer für Furore: Denn die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und die ehemalige Princess Charming-Kandidatin zeigten sich auf Social Media beim gemeinsamen Pizza-Essen. Was viele für ein romantisches Date hielten, stellte sich allerdings nur als freundschaftliches Treffen heraus. Promiflash verriet Nathalie jetzt, ob daraus ein langfristiger Kontakt entstanden ist.

"Elsa und ich haben gar keinen Kontakt", stellte Nathalie im Gespräch mit Promiflash klar. Sie habe die Kuppelshow-Kandidatin nur ein paar Mal getroffen, was immer sehr nett gewesen sei, fügte sie hinzu: "Sie ist ein cooler Mensch, wir waren Pizza essen und auch mal mit Freunden unterwegs." Eine Freundschaft habe sich daraus allerdings nicht ergeben: "Es gibt keine weiteren Treffen und keinen Kontakt."

Die Gerüchte um eine Romanze der beiden sind seit einigen Monaten ohnehin vom Tisch – denn Elsa ist inzwischen mit der Tänzerin Melissa liiert. "Ich freue mich für sie, dass sie eine Freundin gefunden hat, und sie scheint ja auch sehr glücklich zu sein, deswegen wünsche ich ihr alles Gute", merkte Nathalie abschließend an.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Lucia Jost Elsa Louise und Melissa im Januar 2022

