Schon nach zwei Tagen: Bei Heinz Hoenig fließen die Tränen

Im Dschungelcamp wird es emotional! Seit gestern Abend heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" So kämpfen unter anderem Sarah Kern (55) und Cora Schumacher (47) um die begehrte Dschungelkrone. Und obwohl die Stars und Sternchen erst seit wenigen Tagen im australischen Busch hausen, sorgt schon jetzt einer für einen sehr emotionalen Moment: Heinz Hoenig (72) vermisst seine Familie!

Seit über zwölf Jahren kennen sich der Schauspieler und seine Liebste Annika, in den vergangenen Jahren durften die beiden ihre zwei Söhne auf der Welt begrüßen. Doch nur wenige Tage nach ihrem Abschied kullern bei Heinz die ersten Tränen. "Die Kleinen fehlen mir. Mit klein meine ich auch meine Annika", schluchzt der "Das Boot"-Darsteller. "Ich bin mit Anni sehr, sehr glücklich – ich hoffe, sie mit mir auch. Wir haben zwei wundervolle Kinder – was willst du mehr?", so Heinz außerdem.

Auch auf X äußern sich die Zuschauer zu dem emotionalen Moment im Dschungel – diese scheinen aber nicht sonderlich ergriffen zu sein. "Vermisst Heinz nur seine Babys oder denkt er auch mal an seine älteren Kinder? So unglaublich egoistisch", heißt es etwa in einem Post. Auch Julian F.M. Stoeckel (36) meldet sich auf der Nachrichtenplattform und findet weitaus liebevollere Worte: "[Ich] kann Heinz gar nicht weinen sehen, kommen mir auch gleich die Tränen… David (39) war so süß zu Heinz, zeigt seinen tollen Charakter…"

RTL Heinz Hoenig, Dschungelcamp 2024

Augustin,Christian Heinz Hoenig mit seiner Ehefrau Annika

Thomas Bartilla / Future Image Heinz Hoenig, Schauspieler

