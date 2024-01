Fans sind von Heinz Hoenigs Extrawurst im Dschungel genervt

Die Fans haben eine klare Meinung! Am Freitag startete die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps. Neben zahlreichen Realitystars hat auch Heinz Hoenig (72) die Reise nach Australien angetreten. Der Schauspieler sorgte allerdings schon beim Einzug ins Camp für Aufsehen: Der Älteste im Camp wurde für Prüfungen gesperrt und seine Regelverstöße wie das Wildpinkeln wurden bis jetzt noch nicht bestraft. Das stößt im Netz auf Granit: Fans sind genervt von Heinz' Extrawürsten!

Auf X sammeln sich einige Kommentare, die die vermeintliche Sonderbehandlung kritisieren. "Warum geht Heinz überhaupt ins Camp, wenn er an nichts teilnehmen will?", fragt sich ein User. Ein anderer befürchtet, dass der 72-Jährige eventuell an keiner Challenge teilnehmen könnte: "Wenn Heinz jetzt für jede Prüfung gesperrt wird, wäre das wirklich unfair."

Ob der Dienstälteste vielleicht bald selbst das Handtuch wirft? Denn bereits wenige Tage nach dem Einzug ins Camp weinte er um seine Familie. "Die Kleinen fehlen mir. Mit klein meine ich auch meine Annika", schluchzte der "Das Boot"-Darsteller. "Ich bin mit Anni sehr, sehr glücklich – ich hoffe, sie mit mir auch. Wir haben zwei wundervolle Kinder – was willst du mehr?", ergänzte er.

RTL Cora Schumacher und Heinz Hoenig auf dem Weg in den Dschungel

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez halten Händchen im Dschungel

