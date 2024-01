Coras Dschungelcamp-Exit: Dr. Bob meint, sie war fit genug!

War ihre Gesundheit wirklich das Problem? Seit wenigen Tagen läuft die 17. Staffel vom Dschungelcamp. In diesem Jahr wollte sich unter anderem Cora Schumacher (47) den kniffligen Prüfungen im Kampf um die heißbegehrte Krone stellen – leider vergebens. Am vierten Tag in Down Under verließ die Ex von Ralf Schumacher (48) entschlossen den Urwald. Dabei hätte Cora eigentlich gar nicht gehen müssen...

Das meint nun zumindest Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob (73). Nach Coras Exit steht der 73-Jährige Rede und Antwort und verrät dabei mehr über die Konditionen der Blondine. "Wir haben sie täglich, mehrmals untersucht", erklärt er und stellt dabei klar: "Sie war immer fit genug." Allerdings sei der Wunsch zu gehen immer größer geworden.

Wie sehr sich dieser Gedanke bei ihr eingebrannt hat, machte die 47-Jährige auch gegenüber ihren Mitstreitern deutlich – obwohl Fabio und Mike (31) sie überreden wollten, im Urwald zu bleiben, ließ sich Cora nicht von ihrem Entschluss abbringen. "Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles", jammerte sie.

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

RTL Cora Schumacher kurz vor ihrem Dschungelcamp-Exit

