Deshalb verließ Cora plötzlich das Dschungelcamp freiwillig!

Das Geheimnis ist gelüftet! Dieses Jahr kämpfte auch Cora Schumacher (47) um die heißbegehrte Krone im Dschungelcamp. Bereits in den ersten Tagen erregte sie eher mit ihren pikanten Geschichten Aufmerksamkeit: Sie packte direkt aus, dass sie sich ein wenig in Oliver Pocher (45) verguckt habe und die zwei auch Sex gehabt haben sollen. Die Fans warteten daher auf noch spannendere Geschichten – doch Pustekuchen. Cora verließ freiwillig das Camp – aber warum?

"Dieser Qualm, scheiße. [...] Das ist nur am Qualmen hier", erklärt sie ihren Mitstreitern Fabio und Mike (31) am Lagerfeuer, die noch versuchten, sie zu überreden, zu bleiben. Doch Cora konnte anscheinend nicht mehr: "Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!" Keiner konnte die Ex von Ralf Schumacher (48) von ihrem Entschluss abbringen.

"Ich bin von mir am meisten enttäuscht. Dass mir so eine Covid-Infektion in den Weg kommt. Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt", erklärt sie weinend und hustend im Dschungeltelefon und ist sichtlich geknickt. Nach einer kurzen Verabschiedung von den anderen verlässt Cora also die Show.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

Anzeige

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de