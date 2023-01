Dritter Geburtstag: Diana June feiert mit Sohn und Verlobtem

Diana June hat ihre Liebsten um sich versammelt! Gerade erst verkündete die deutsche Influencerin, dass die Scheidung von ihr und ihrem Ex-Ehemann David endlich durch ist. Eines bleibt der hübschen Blondine aus der Beziehung jedoch: nämlich ihr geliebter Sohn Adrian. Mit ihrem neuen Partner versteht sich der Kleine sehr gut – immerhin hatte sie ihren Verlobten zuletzt sogar als eine Art Ersatzpapa für ihren Sprössling bezeichnet. Adrians Geburtstag feiern Diana und ihr Verlobter zusammen mit dem Kleinen als Familie!

Via Instagram gewährte Diana am Donnerstag einige private Einblicke in die Geburtstagsfeier für ihren Sohn – denn der kleine Adrian feiert heute schon seinen dritten Geburtstag! Neben der üppigen Geburtstagstorte und den Geschenken für das Geburtstagskind sieht man auch einen niedlichen Schnappschuss von Adrian, Diana und ihrem Partner. Darauf steht das Pärchen mit dem Rücken zur Kamera, während sie den Dreijährigen liebevoll zwischen sich in den Armen halten.

Auch die Verlobungs-News teilte Diana kurz nach Weihnachten aufgeregt mit ihren Instagram-Fans im Netz. "Ich kann die große Neuigkeit endlich mit der Welt teilen", freute sie sich. Passend dazu teilte sie einige Aufnahmen, auf denen sie ihren Klunker stolz in die Kamera hält und ihrem Partner einen dicken Schmatzer auf den Mund drückt.

Instagram / dianajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian im Januar 2023

Instagram / dianajune Diana June mit ihrem Verlobten im Dezember 2022

Instagram / dianajune Collage: Diana June, Influencerin

