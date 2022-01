Ist YouTuberin Diana June bereit für eine neue Beziehung? Im Mai 2021 verkündete die Netz-Bekanntheit ihre Trennung von Ehemann David. Seitdem ist einige Zeit vergangen und Diana ist nach wie vor Single. Die Influencerin wirkte in letzter Zeit recht happy. Vermutlich vor allem wegen ihres Umzuges nach Hamburg. Doch wie stehen die Chancen auf eine mögliche neue Liebe im gerade frisch begonnenen Jahr? Diana packt im Promiflash-Interview aus.

Im Interview mit Promiflash erzählt die Mama-Bloggerin, dass sie nicht aktiv nach einem neuen Partner suche. Auch ist sie recht wählerisch: "Ich denke, wenn es sein soll, wird es kommen. Ich bin eigentlich total der Beziehungsmensch, aber ich bin emotional so ausgelaugt und leer, dass ich nicht einfach irgendjemanden nehmen würde." Dabei stehe ihr Sohn Adrian immer an erster Stelle, was ein neuer Partner akzeptieren müsse. Auch möchte sich Diana emotional nicht binden. "Ich will nicht einfach jemanden nehmen, weil ich Angst habe allein zu bleiben, denn dann geht die emotionale Abhängigkeit wieder los", ergänzt sie.

Doch datet die YouTuberin zurzeit überhaupt? Fehlanzeige. Die Männer stehen bei der Influencerin wohl nicht gerade Schlange. Dennoch sei ihr eines ganz klar: "Wenn es bestimmt ist, dass ich noch mal in eine Beziehung gehe, wird der Richtige schon kommen."

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin und YouTuberin

Anzeige

Instagram / dianajune Diana June, Influencerin

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de