Das sind die Nominierten der diesjährigen Oscar-Verleihung!

Bald werden wieder die Oscars verliehen! Am 10. März 2024 findet sich Hollywoods Elite erneut zusammen, um die Verleihung des wichtigsten Filmpreises der Welt zu feiern. Zum 96. Mal wird der Goldjunge in Hollywood verteilt, moderiert wird der Gig schon zum vierten Mal von Jimmy Kimmel (56). In diesem Jahr haben sich 265 Filme für den Preis qualifiziert. Nun sind die Nominierten der diesjährigen Oscar-Verleihung bekannt!

Am Dienstag wurden die Nominierten für alle Kategorien bekannt gegeben. Schon vorab galten die beiden großen Filme "Oppenheimer" und Barbie als absolute Favoriten. Tatsächlich ist Cillian Murphy (47) als "Bester Hauptdarsteller" nominiert, neben ihm auch Bradley Cooper (49) für "Maestro". Anwärterinnen für die "Beste Hauptdarstellerin" sind unter anderem die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) für ihre Rolle in "Anatomy of a Fall" und auch Emma Stone (35) für "Poor Things".

Die Liste für die Kategorie "Bester Film" wird unter anderem von "Killers of the Flower Moon", "Oppenheimer" und "Barbie" gefüllt, aber auch "The Holdovers" und "American Fiction" sind dabei. Ryan Gosling (43) darf sich vielleicht auf einen Oscar als "Bester Nebendarsteller" freuen, seine "Barbie"-Kollegin America Ferrera (39) ist ebenfalls nominiert. Margot Robbie (33) ist wider Erwarten für keinen Oscar nominiert.

Die wichtigsten Nominierungen im Überblick:

Bester Film:

- "American Fiction"

- "Anatomy of a Fall"

- "Barbie"

- "The Holdovers"

- "Killers of the Flower Moon"

- "Maestro"

- "Oppenheimer"

- "Past Lives"

- "Poor Things"

- "The Zone of Interest"

Beste Hauptdarstellerin:

- Annette Bening, "Nyad"

- Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon"

- Sandra Hüller, "Anatomy of a Fall"

- Carey Mulligan (38), "Maestro"

- Emma Stone, "Poor Things"

Bester Hauptdarsteller:

- Bradley Cooper, "Maestro"

- Colman Domingo, "Rustin"

- Paul Giamatti (56), "The Holdovers"

- Cillian Murphy, "Oppenheimer"

- Jeffrey Wright (58), "American Fiction"

Beste Nebendarstellerin:

- Emily Blunt (40), "Oppenheimer"

- Danielle Brooks (34), "The Color Purple"

- America Ferrera, "Barbie"

- Jodie Foster (61), "Nyad"

- Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

Bester Nebendarsteller:

- Sterling K. Brown (47), "American Fiction"

- Robert De Niro (80), "Killers of the Flower Moon"

- Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

- Ryan Gosling, "Barbie"

- Mark Ruffalo (56), "Poor Things"

Bester Song:

- "The Fire Inside," "Flamin' Hot"

- "I'm Just Ken," "Barbie"

- "It Never Went Away," "American Symphony"

- "Wahzhazhe (A Song for My People)," "Killers of the Flower Moon"

- "What Was I Made For?", "Barbie"

Anzeige

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Cillian Murphy und Robert Downey Jr. mit ihren Golden Globes

Anzeige

Getty Images Sandra Hüller, Schauspielerin

Anzeige

Wie findet ihr die Nominierungen für den besten Film bei den diesjährigen Oscars? Sehr gut, das ist eine gute Auswahl! Ich hätte mir andere Nominierte gewünscht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de