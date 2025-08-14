Filmfehler in "Matrix" entdeckt: Action-Szene wird zerstört

Mit Matrix schufen Lana und Lilly Wachowski 1999 einen Film, der das Actionkino revolutionierte und seither als Kultklassiker gilt. Doch selbst in einem Meisterwerk wie diesem schleichen sich mitunter Filmfehler ein, die das Gesamtbild leicht trüben. Ein solcher Patzer findet sich ausgerechnet in einer der packendsten Szenen des Films – der Rettungsmission von Morpheus durch Neo und Trinity: Während Neo aus einem Helikopter mit einer Minigun das Bürogebäude mit hunderten Kugeln durchsiebt, verschwinden bei den Kameraschwenks immer wieder die Personen aus dem Raum, in dem Morpheus von Agent Smith verhört wird. Der Höhepunkt dieses Fehlers: Ein Stuhl kippt um – jener, auf dem eigentlich Morpheus sitzen sollte. Doch der ist leer.

Dieser übersehene Fehler raubt der intensiven Szene ein Stück ihrer Dramatik. Statt einer bedrohlichen Rettungsaktion wirkt das Geschehen stellenweise wie eine harmlose Schießübung, da der Raum zeitweise wie ausgestorben erscheint. Der ständige Wechsel der Kameraperspektiven verstärkt diesen Eindruck zusätzlich. Offensichtlich wurde beim Dreh versäumt, den Raum in den entsprechenden Einstellungen mit Statisten oder Puppen zu besetzen – ein Detail, das aufmerksamen Zuschauern nicht entgeht und inzwischen für Diskussionen wie auch Erstaunen in der Fangemeinde sorgt.

Viele Fans freuen sich trotz solcher kleinen Unstimmigkeiten auf neue Inhalte aus dem "Matrix"-Universum – entsprechend hoch sind die Erwartungen an den angekündigten fünften Teil der Reihe. Zwar werden Keanu Reeves (60) und Carrie-Anne Moss (57) voraussichtlich nicht zurückkehren, und auch die Wachowski-Schwestern stehen nicht mehr an der kreativen Spitze, doch die Verpflichtung von Drew Goddard als Hauptverantwortlichem weckt Neugier. Mit einem möglichen Kinostart vor 2026 bleibt nun Zeit, auf perfekte Details und jenen typischen Matrix-Stil zu hoffen, der einst das Sci-Fi-Kino maßgeblich prägte.

ActionPress Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in "Matrix Resurrections"

United Archives GmbH/ ActionPress Keanu Reeves in "Matrix Revolutions"

United Archives GmbH/ ActionPress Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

