Heidi Klum erträumt sich ihren Ruhestand in diesem Paradies

Heidi Klum (52) hat mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) offenbar ihr persönliches Paradies gefunden. Zu ihrem sechsten Hochzeitstag verbrachte das Paar nun einen Urlaub auf der kleinsten Karibikinsel der französischen Antillen. Im Gespräch mit dem Magazin Paris Match schwärmte Heidi von der Bohème-Chic-Atmosphäre und der unberührten Natur. "In St. Barth kann ich meinen Geist zur Ruhe bringen und meiner Seele und meiner wilden Natur freien Lauf lassen", erklärte sie. Da verwundert es nicht, dass Heidi mit ihrem Ehemann gerade ein Haus auf den Höhen von Saint-Jean bauen ließ. Kann sie sich hier den Ruhestand vorstellen? "Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wann. Ich fühle mich noch so lebendig", so Heidi.

Auf St. Barth beginnt ein perfekter Tag für Heidi mit einem Besuch beim Lieblingsbäcker, wo sie ein Baguette mit Thunfisch und Ei genießt. Entspannte Stunden am Shell Beach, bekannt für seinen perlweißen Sand, der von kleinen Muscheln durchzogen ist, stehen ebenfalls auf dem Programm. "St. Barth ist einzigartig auf der Welt, wie Saint-Tropez oder Capri", erklärte das Model ihre Entscheidung, dort ein Haus zu errichten. "Ich liebe das freie Herumlaufen, das Hören von Liedern, die ich auswendig kenne, und das Sonnenbaden", schwärmte Heidi weiter.

Heidi lernte ihren zukünftigen Ehemann im Jahr 2018 auf der Geburtstagsparty des Berliner Designers Michael Michalsky (58) kennen. Seit 2019 ist das Paar verheiratet und hat sich ein Zuhause in Los Angeles, genauer gesagt im noblen Stadtteil Bel Air, geschaffen. Dennoch zieht es die beiden immer wieder auf ihr karibisches Refugium, um dem stressigen Alltag zu entfliehen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juni 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025