"War damals schon so": Viele mögen Jannik Kontalis nicht

Jannik Kontalis (29), bekannt aus der Realityshow Prominent getrennt, hat in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram über ein sehr persönliches Thema gesprochen. Er ging dabei darauf ein, warum er glaubt, dass er von vielen Menschen zunächst nicht gemocht wird – eine Erfahrung, die ihm nicht neu ist. Der Reality-TV-Star, der mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) an der Show teilgenommen hat, erklärte: "Ich habe mein ganzes Leben damit zu kämpfen, dass die Leute mich nicht auf den ersten Blick mögen." Schon in der Schule sei das so gewesen, berichtete der 29-Jährige in einem offenen Statement.

Trotz dieser Herausforderung, die ihn seit seiner Jugend begleitet, scheint Jannik einen Weg gefunden zu haben, damit umzugehen. Er selbst sieht es mittlerweile gelassen: "Bis zu dem Moment, wo sich Menschen gezielt mit mir befassen und dann feststellen, dass man sich mit mir vielleicht doch über schöne Dinge unterhalten kann", schrieb er weiter. Dieses Verhalten der anderen sei für ihn daher nichts Ungewöhnliches und er habe sich daran gewöhnt. Dass es bei "Prominent getrennt" ähnlich war und er dort auf Ablehnung stieß, scheint ihn nicht zu überraschen.

Während seiner Teilnahme an der Show sorgte er für Gesprächsstoff – und nicht immer im positiven Sinn. Auch Promi-Kollegin Christina Grass (37) ließ an ihm kein gutes Haar und teilte kürzlich in einem Podcast scharfe Kritik aus. Sie bezeichnete ihn als "Teufel in Person" und erklärte, sie habe nichts mehr für ihn übrig. Kein Wunder also, dass Jannik, der offenbar spaltet wie kein Zweiter, auch weiterhin Gesprächsmaterial für die Show-Welt bietet. Es bleibt spannend, ob man den TV-Star künftig von einer anderen Seite kennenlernen wird.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

