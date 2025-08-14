Neue Konkurrenz: Verliert "Wednesday" den Netflix-Thron?

Seit der Premiere vor wenigen Tagen dominiert die zweite Staffel von Wednesday die Netflix-Charts. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn eine brandneue Serie sägt am Thron der Gruselkomödie. "Young Millionaires" liegt aktuell noch auf dem zweiten Platz im Ranking, klettert aber unaufhaltsam an die Spitze. Dabei ist die französische Young-Adult-Dramedy erst seit wenigen Stunden abrufbar. Die Netflix-Premiere fand am 13. August statt. Dass "Young Millionaires" jetzt schon auf dem zweiten Platz der Charts liegt, ist ein mächtiger Erfolg für eine so frische Serie.

Dabei könnten "Wednesday" und "Young Millionaires" nicht unterschiedlicher sein. Während die Serie rund um Wednesday Addams (Jenna Ortega, 22) einen düsteren Look und ordentlich schwarzen Humor mitbringt, ist die Atmosphäre der Konkurrenz eher durch knallig bunte Farben und fröhliches Chaos geprägt. "Young Millionaires" erzählt die Geschichte von vier Teenagern aus Marseille, die plötzlich 17 Millionen Euro im Lotto gewinnen. Damit beginnt das Partyleben schlechthin. Sie verprassen das Geld mit vollen Händen und beginnen ein Leben mit ausschweifendem Luxus. Wie zu erwarten, eskaliert die Situation völlig und als die Jugendlichen vom Ernst des Lebens eingeholt werden, entwickelt sich ihr Geldsegen zu einem echten Drama.

"Young Millionaires" könnte sich also nicht mehr von "Wednesday" unterscheiden. Die zweite "Wednesday"-Staffel feierte am 6. August Premiere und platzierte sich nur knapp 24 Stunden später auf dem Thron der Netflix-Charts. Wirklich überraschend ist das nicht, denn immerhin ging auch die erste Staffel durch die Decke und die Fans warteten sicher sehnsüchtig auf die neuen Folgen. Die Geschichte knüpft an die Ereignisse in der ersten Staffel an und erzählt weiter von Wednesdays Herausforderungen als Schülerin der Nevermore Academy. Steine bekommt sie unter anderem von einer mysteriösen Stalkerin in den Weg gelegt. Zudem scheint die Vergangenheit ihrer Familie Wednesday einzuholen.

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2

Naïri / Netflix Szene aus "Young Millionaires"

Helen Sloan / Netflix Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Thing, Luis Guzmán, "Wednesday"