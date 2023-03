Oscar-Erfolg: Edward Berger ist immer noch total geflasht!

Edward Berger fällt es offenbar schwer, seinen Erfolg zu fassen! Der gebürtige Wolfsburger führte im Film Im Westen nichts Neues Regie und schrieb damit Oscar-Geschichte. Das Kriegsdrama war in neun Kategorien für den begehrten Filmpreis nominiert und konnte in vier davon gewinnen. Noch nie zuvor hat eine deutsche Produktion so viele Goldjungen bekommen. Edward ist davon immer noch total überwältigt.

"Er fasst sich so gut an. Es ist ein verdammt gutes Gefühl, damit herumzulaufen und jeder freut sich für einen mit. Vor allem: Man kommt damit auf jede Party", schwärmte der Drehbuchautor im Interview mit Zeit. Er habe die Trophäe die ganze Nacht nach der Verleihung nicht aus den Händen gegeben. Auf seinem Erfolg möchte sich der Regisseur aber nicht ausruhen. Er träume nach wie vor von einem Oscar für den besten Film: "Wir haben jetzt ein Ziel: den möchte ich haben. Es wäre doch blöd, wenn wir schon alles erreicht hätten."

Zuvor hatte Edward betont, dass er nicht mit dieser großen Begeisterung für "Im Westen nichts Neues" gerechnet habe. "In den USA oder England kam der Film von Anfang an sehr, sehr gut an. [...] Aber dass am Ende so viele Oscar-Nominierungen dabei herauskommen, das konnte man nicht ahnen. Das passiert nur einmal im Leben. Wenn man Glück hat" , freute er sich im Spiegel-Interview.

Daniel Brühl, Edward Berger, Malte Grunert, Albrecht Schuch und Felix Kammerer von "Im Westen nichts

Edward Berger, Regisseur

Felix Kammerer, Albrecht Schuch und Edin Hasanovic in "Im Westen Nichts Neues"

