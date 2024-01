Sie sind die Neulinge der dritten "The White Lotus"-Staffel!

Die neue "The White Lotus"-Staffel hat so einiges zu bieten! Schon seit zwei Seasons verfolgen begeisterte Zuschauer die bunt gemischte Gruppe in dem düsteren Fünf-Sterne-Urlaubsresort. In der kommenden dritten Staffel sorgen einige Neuzugänge für frischen Wind: Neben Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs (60), Michelle Monaghan (47) und Co. wird nun auch der deutsche Schauspieler Christian Friedel für die Serie vor der Kamera stehen. Doch damit nicht genug: Auch auf diese Schauspieler dürfen sich die "The White Lotus"-Fans freuen!

Wie unter anderem Variety jetzt berichtet, sind Walton Goggins, Sarah Catherine Hook und Sam Nivola mit den neuen Folgen Teil des "The White Lotus"-Casts. Aber auch Arnold Schwarzeneggers (76) Sohn Patrick (30) und die Sex Education-Darstellerin Aimee Lou Wood werden ab der kommenden Staffel in der HBO-Hitserie zu sehen sein.

Bis auf den Fakt, dass um neue Gäste in dem White-Lotus-Resort gehen wird, sind noch keine genauen Details zur Handlung bekannt. Der Regisseur und Drehbuchautor Mike White gab in einem Interview mit Entertainment Weekly aber schon einen kleinen Hinweis: "Es wird ein überdimensionales 'White Lotus' sein." Die Dreharbeiten sollen im Februar in und um Koh Samui, Phuket und Bangkok beginnen.

