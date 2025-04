Zehn Monate Liebe: Georgia Harrison erwartet erstes Baby

Georgia Harrison hat aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans auf Instagram geteilt: Die bekannte Reality-TV-Persönlichkeit erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Freund Jack Stacey. Die 30-Jährige, die durch Formate wie Love Island und The Only Way Is Essex bekannt wurde, überraschte im Netz mit der Nachricht, dass sie und der 33-jährige Jack nach nur zehn Monaten Beziehung ihr gemeinsames Familienglück krönen. "Wir haben ein Geheimnis bewahrt. Jack und ich bekommen ein Baby! Geburtstermin ist im November 2025 und wir können es kaum erwarten, diesen kleinen Menschen auf der Welt willkommen zu heißen", schrieb Georgia zu einer Bilderreihe, in der sie ihren Babybauch stolz in Szene setzt.

In einem begleitenden Interview mit Mirror gab die werdende Mama weitere Einblicke in ihr privates Glück und räumte dabei auch gleich mit möglichen Kritiken am Timing auf. "Wir wollten beide unbedingt Kinder und auch wenn manche sagen, es sei noch zu früh, wissen wir, dass dies eine tolle Nachricht ist und wir nicht glücklicher sein könnten", erklärte Georgia offen. Sie betonte, dass sie und Jack in Sachen Party und Abenteuer ihr Soll erfüllt hätten und nun bereit seien für das ruhige Glück zu dritt. Kennengelernt hatte das Paar sich vor zehn Monaten über eine Dating-App und lebt inzwischen gemeinsam in Essex.

Georgia begann ihre TV-Karriere vor rund zehn Jahren bei "The Only Way Is Essex" und wurde 2017 durch ihren Einzug in die "Love Island"-Villa bekannt. Später nahm sie an Formaten wie "The Challenge" in den USA und "Celebrity SAS" teil, das sie sogar für sich entscheiden konnte. Im vergangenen Jahr erreichte sie das Finale von "Love Island All Stars" und verließ die Sendung zusammen mit Anton Danyluk. Ihr Liebesglück endete nach nur wenigen Monaten Beziehung im Mai 2024. Lange musste Georgia nicht Trübsal blasen, denn nur kurze Zeit später verliebte sie sich in ihren jetzigen Partner Jack, mit dem sie sich nun ein gemeinsames Leben aufbaut.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison und Jack Stacey, Februar 2025

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison mit Freund Jack

