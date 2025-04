Im Bikini: Georgia Harrison zeigt stolz ihren Babybauch

Georgia Harrison (30) hat die Baby-Bombe platzen lassen: Die bekannte Love Island-Teilnehmerin erwartet zusammen mit ihrem Freund Jack Stacey ihr erstes Kind. Nach knapp zehn Monaten Beziehung, die nach dem Kennenlernen über eine Dating-App mit einem ersten Treffen startete, leben die beiden inzwischen unter einem Dach in Essex. Nun zeigte sich Georgia in ihrer Instagram-Story entspannt am Pool eines Juice Master Retreats und präsentierte stolz ihren wachsenden Babybauch im Bikini, während sie das Buch "First-Time Parent" las. Die frohe Botschaft teilte Georgia gleich doppelt: Sowohl auf Instagram als auch in einem exklusiven Interview mit dem OK! Magazin bestätigte sie die Schwangerschaft, die das Paar überglücklich macht. Ihr Baby soll im November 2025 zur Welt kommen.

Seit der Bekanntgabe überschlagen sich Georgias Freundinnen mit Glückwünschen: Arabella Chi schrieb auf Instagram begeistert: "Welcome to the mummy club, gorgeous girl", während Gabby Allen jubelte: "Omgoshhhhhh G!!!!! Glückwunsch." Auch Sophie Kasaei (35) erinnerte gerührt daran, wie oft Georgia in der Vergangenheit gezweifelt hatte, ob dieser Traum überhaupt wahr wird. Trotz der kurzen Beziehungsdauer zeigt sich Georgia überzeugt davon, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Wir beide wollten definitiv Kinder, und auch wenn manche das für zu früh halten, wissen wir, dass das großartige Nachrichten sind", erklärte sie gegenüber dem Branchenblatt. Ihr Freund Jack, der als Banker arbeitet, und die Reality-TV-Beauty genießen sichtlich ihr neues Familienglück und freuen sich bereits auf ihren Nachwuchs.

Für Georgia ist das Baby ein ganz besonderer Meilenstein in einem bewegten Leben. Nach TV-Shows wie "Love Island" und "Celebrity SAS", aus der sie sogar als Siegerin hervorging, hatte sie sich vor allem durch ihre ehrliche, sympathische Art einen Namen gemacht. 2024 kehrte sie für "Love Island All Stars" sogar noch einmal in die berühmte Villa zurück – dort verliebte sie sich aber nicht, sondern landete gemeinsam mit Anton Danyluk auf dem fünften Platz. Nachdem sie im Zusammenhang mit ihrem Ex-Partner Stephen Bear (35) einen aufsehenerregenden Racheporno-Skandal durchleben musste, hatte sich Georgia zunächst aus der Dating-Welt zurückgezogen. Nun scheint sie ihr Glück gefunden zu haben. Die Influencerin blickt auf wilde Partyjahre zurück, ließ aber auch in Interviews durchblicken, dass sie inzwischen angekommen sei. "Wir haben alles erlebt – warum dann nicht lieber den nächsten großen Schritt wagen?", erklärte sie zu ihrer Baby-News.

Instagram / georgialouiseharrison Realitystar Georgia Harrison und ihr Freund Jack Stacey posten Babynews, 2025.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Reality-TV-Star

