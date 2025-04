Liebesglück: Georgia Harrison genießt Pärchenurlaub in Dubai

Georgia Harrison genießt derzeit eine traumhafte Auszeit in Dubai und teilte auf Instagram einige besondere Momente mit ihren Fans. Die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin zeigte sich am Strand in einem tief ausgeschnittenen blauen Bikini, kombiniert mit einer Hose aus weißer, transparenter Spitze. An ihrer Seite war ihr neuer Freund Jack zu sehen – beide strahlten vor Glück, während sie Hand in Hand für Fotos posierten. In ihrem humorvollen Post schrieb Georgia: "Schön, wieder da zu sein, Sand im Hintern." Zahlreiche Fans sowie bekannte Gesichter aus der Reality-Welt wie Olivia Attwood (33) und Kaz Crossley hinterließen Komplimente in den Kommentaren.

Seitdem Georgia im Januar erstmals Fotos ihres Partners teilte, hält der Reality-TV-Star die Beziehung nicht mehr geheim. Zuvor hielt sie seine Identität weitgehend verborgen und erklärte in einem Interview mit The Sun, dass es sich bei Jack um jemanden außerhalb der Medienbranche handelt – eine wohltuende Veränderung für die 30-Jährige. "Er ist sehr bodenständig, und es fühlt sich toll an, einfach ich selbst sein zu können", schwärmte der Realitystar in dem Interview. Nach einigen turbulenten Jahren scheint Georgia nun ihr Glück gefunden zu haben.

Bekannt wurde Georgia durch ihre Auftritte in Reality-Formaten, aber auch durch ihre schwierigen Erfahrungen in der Öffentlichkeit, darunter eine Beziehung mit Stephen Bear (35), die ein juristisches Nachspiel hatte. Stephen veröffentlichte heimlich aufgenommene intime Videos von ihr, wofür er schließlich zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Aufgrund dieser Erfahrungen setzt sich Georgia mittlerweile aktiv gegen "Revenge Porn" ein und hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Opfern zu helfen. Zuletzt bewies sie ihre mentale Stärke bei "Celebrity SAS: Who Dares Wins", wo sie als Co-Siegerin hervorging und erklärte, die Herausforderungen hätten ihr geholfen, traumatische Erlebnisse hinter sich zu lassen.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Reality-TV-Star

Eamonn M. McCormack / Getty Images, Instagram / georgialouiseharrison Collage: Stephen Bear und Georgia Harrison

