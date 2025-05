Das ist der Stichtag von Georgia Harrisons erstem Baby

Reality-Star Georgia Harrison hat ihren Fans eine weitere intime Nachricht anvertraut: Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin erwartet ihr erstes Baby zum Jahresende. In einer Fragerunde auf Instagram verriet die 30-Jährige nun, dass sie sich aktuell in der 17. Schwangerschaftswoche befindet. Der errechnete Geburtstermin ist somit der 31. Dezember. Georgia und ihr Partner Jack Stacey, mit dem sie seit knapp einem Jahr liiert ist, könnten den Jahreswechsel also mit ihrem ersten gemeinsamen Kind feiern.

Auch ihre Pläne für die traditionelle Babyshower sorgten kurzzeitig für Aufsehen. Humorvoll verriet Georgia, dass sie ursprünglich ein ungewöhnliches Motto wie "Gothic" oder eine Anspielung auf die Netflix-Serie "Tiger King" im Sinn hatte. Diese Ideen stießen jedoch bei Freunden und Familie auf wenig Begeisterung, sodass sie nun noch nach einem passenderen Thema sucht. Trotz der Skepsis im Freundeskreis scheint die werdende Mutter ihrer kreativen Ader weiterhin freien Lauf lassen zu wollen.

Bekannt wurde Georgia 2017 in der dritten Staffel der Reality-Show "Love Island", wo sie schnell die Sympathien der Zuschauer gewann. Ihre Suche nach der großen Liebe setzte sie später in der All-Stars-Ausgabe der Show fort – jedoch ohne langfristigen Erfolg. Ihren heutigen Partner Jack lernte sie schließlich über eine Dating-App kennen. In Interviews sprach Georgia oft voller Stolz über ihre Beziehung. Mittlerweile lebt das Paar zusammen und blickt voller Vorfreude dem neuen Lebenskapitel als Eltern entgegen.

Instagram / georgialouiseharrison Realitystar Georgia Harrison und ihr Freund Jack Stacey posten Babynews, 2025.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison mit ihrem Freund Jack in Dubai

