"Zickiger Mann": Cora Schumacher schießt gegen Oliver Pocher

Das lässt sie sich nicht gefallen! Nach nur drei Tagen warf Cora Schumacher (47) im Dschungelcamp freiwillig das Handtuch, aber vorher hatte sich Ralf Schumachers (48) Ex nicht nehmen lassen, pikante Details über eine angebliche Affäre mit Oliver Pocher (45) auszupacken. Der nutzt das Thema wiederum als Futter für seine Comedy-Auftritte, woraufhin die TV-Bekanntheit auch ein Wörtchen mitreden will: Cora wehrt sich gegen Ollis Witze über sie!

"Das ist halt Oliver Pocher. Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch seine Kohle. Das habe ich alles selbst", behauptet sie gegenüber RTL und kontert in einem weiteren Interview mit dem Sender: "Ihr glaubt doch jetzt nicht, dass ich mir von kleinen zickigen Männern meinen Urlaub hier versauen lassen werde. Das ist mir in den nächsten zwei Wochen scheißegal." Außerdem finde das ehemalige Model, dass das typisch für Olli sei, damit seine Show weitergehen könne.

Zuvor äußerte sich der Comedian nämlich in seiner aktuellen Tour über den angeblichen Sex mit Cora und veröffentlichte Ausschnitte seines Auftritts auf Instagram. In den Clips macht er Witze über die ehemalige Rennfahrerin. So scherzte er beispielsweise, dass er Cora auf OnlyFans oder bei einem Besuch in der Bibliothek kennengelernt habe.

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

