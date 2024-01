Mit Augenzwinkern: Oliver Pocher äußert sich zu Sex mit Cora

Oliver Pocher (45) äußert sich nun zum ersten Mal selbst zu Cora Schumachers (47) Sexgeständnis! Im Dschungelcamp plauderte die ehemalige Rennfahrerin über die zuvor kursierenden Gerüchte um eine Affäre mit dem Komiker. Die Blondine gab zu, dass die beiden miteinander geschlafen haben und räumte sogar ein, ein bisschen in den Ex von Amira Pocher (31) verliebt zu sein. Bislang schwieg Olli zu Coras Aussagen im Dschungel – doch nun bezieht er endlich Stellung.

Auf Instagram veröffentlichte der 45-Jährige in einem Video einen Ausschnitt seiner Tour. Selbstverständlich spricht er dabei auch von dem Techtelmechtel mit der Dschungelcamperin. "Das mit Cora und mir, das sollte eigentlich geheim bleiben, aber wir sind so glücklich miteinander. Wir haben uns in der Bibliothek kennengelernt", beginnt der Comedian und fügt hinzu: "Ich wollte mal was anderes, einfach mal eine Frau mit Stil und Niveau." Im Anschluss lachte Olli und scherzte, dass er Cora bei der Erotikplattform OnlyFans kennengelernt habe.

Schon in der ersten Folge des Dschungelcamps packte Cora über die Liaison mit dem Podcaster aus: "Der Olli, der aus Kölle. Ich kenne den Oliver Pocher schon seit 20 Jahren. Er hat gesagt, dass ich vorbeikommen kann und dann habe ich ihm mal die Tür geöffnet." Für die Ex von Ralf Schumacher (48) könnte es sogar etwas Ernstes werden. Im Dschungel-Telefon gab Cora nämlich zu: "Ich bin halt so ein bisschen verknallt."

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

