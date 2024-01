Die Regeln des Dschungelcamps haben es ganz schön in sich!

Wie einst Marc Terenzi (45) sagte: "The Regels sind the Regels. We must them halten!" Seit dem 19. Januar sind wieder deutsche Prominente im australischen Busch im Kampf um die Dschungelkrone. Dabei lauern in der wilden Natur nicht nur viele Gefahren, sondern auch Regeln, die schnell gebrochen werden können. Das sind die Regeln, die für die Bewohner des diesjährigen Dschungelcamps gelten!

Neben den üblichen Punkten wie der Nachtwache, der Sauberkeit im Camp und dem durchgängigen Tragen der Mikros gelten für die Stars zahlreiche weitere Regeln. Laut Bild ist es Teilnehmern beispielsweise nicht gestattet, außerhalb der Dschungelprüfung jegliche wilde Tiere zu töten. In puncto Kommunikation gibt es ebenfalls klare Vorgaben: Innerhalb des Camps darf nur auf Deutsch gesprochen werden. Auch um die Camp-Lebensmittel macht das Regelwerk keinen Bogen. Die Esswaren, die die Stars in den Challenges erspielen, müssen unverzüglich verzehrt und dürfen niemals gelagert werden.

Und für alle, die sich gefragt haben, was eigentlich zur Standard-Ausstattung der Camp-Bewohner gehört: Seife, Anti-Mücken-Mittel, Klopapier, Handtücher, Sonnencreme, Zahnpasta und Zahnbürste. Alles andere darf nur im Rahmen der zwei Luxusartikel mitgenommen werden.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de