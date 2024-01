Krasse Veränderung: Jennifer Lopez überrascht mit kurzem Bob

Sie überrascht alle. Dass Jennifer Lopez (54) ein Händchen für Mode und die neuesten Trends hat, bewies sie in der Vergangenheit bereits zur Genüge. Doch obwohl sie schon die ein oder andere Typveränderung durchlebt hatte, ist sie seit Jahren vor allem für ihre lange Wallemähne bekannt. Das neue Jahr scheint die "On the Floor"-Interpretin jedoch mit einem ganz neuen Look einläuten zu wollen. Jennifer tauscht ihre Haarpracht gegen einen kurzen Bob ein.

Während der Pariser Fashion Week bietet sich den Kameras ein regelrechtes Staraufgebot. Doch vor allem eine stiehlt allen die Show. Zur Haute-Couture-Show von Schiaparelli erscheint J.Lo. mit einem kinnlangen Bobschnitt. Bilder, die E! Online vorliegen, zeigen, wie sie den wartenden Fotografen im sogenannten Wet-Look ihren bisher drastischsten Haarschnitt überhaupt präsentiert. Dabei scheint sich die Musikerin sichtlich wohl mit ihrer neuen Frise zu fühlen – selbstbewusst wie eh und je posiert die 54-Jährige in einem weißen Statement-Mantel und mit auffälliger Sonnenbrille.

Zuletzt sorgte Jennifer weniger mit ihrem Look und dafür mehr mit pikanten Textzeilen ihrer neuen Single für Aufsehen. Darin singt sie unter anderem: "Nimm mich die ganze Nacht. Ich kann die Leidenschaft in deinen Augen spüren." Eine klare Andeutung auf ihren Liebsten Ben Affleck (51), wie viele Fans daraufhin meinen. Die US-Amerikanerin selbst äußerte sich jedoch bislang nicht zu den anhaltenden Spekulationen.

Jennifer Lopez, Musikerin

Jennifer Lopez, 2023

Jennifer Lopez und Ben Affleck im Dezember 2023

