Neue Single: Jennifer Lopez singt über ihr Sexleben mit Ben!

Jennifer Lopez (54) ist ein gefeierter Weltstar. Seit der Veröffentlichung ihrer ersten Single "If You Had My Love" ist die US-Amerikanerin nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken. Die Fans dürfen sich nun nach fast zehn Jahren auf brandneue Musik der Künstlerin freuen: Die Mutter von zwei Kindern feiert am 10. Januar ihr Comeback mit dem Song "Can't Get Enough" – die Single handelt von Jennifers Sexleben mit Ehemann Ben Affleck (51)!

"Nimm mich die ganze Nacht. Ich kann die Leidenschaft in deinen Augen spüren", lautet unter anderem der schlüpfrige Liedtext! Doch damit nicht genug: Der ganze Hit scheint ihrem Liebsten gewidmet zu sein. "Du warst immer derjenige, den ich brauchte. […] Ich kann nicht genug von dir bekommen, Junge", schwärmt Jennifer überschwänglich von dem Schauspieler.

J.Lo und Ben fanden 2021 wieder zueinander, nachdem sie Anfang der 2000er bereits ein Paar gewesen waren! Im Interview mit Variety erklärte Jennifer, wieso die Beziehung im zweiten Anlauf besser funktioniert: "Wir sind jetzt älter. Wir sind weiser. Wir wissen auch, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist im Leben und es geht nicht so sehr darum, was andere Leute denken."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2003

