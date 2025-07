Gescheiterte Beziehungen: Ist Jannik Kontalis das Problem?

Seit seiner Teilnahme an Make Love, Fake Love Ende 2022 steht Jannik Kontalis in der Öffentlichkeit. Seitdem macht er vor allem mit seinem Liebesleben Schlagzeilen: Mit Yeliz Koc (31) und Gerda Lewis (32) scheiterten innerhalb kurzer Zeit zwei Beziehungen – mit Yeliz war er sogar öfter getrennt und wieder zusammen. In einer Fragerunde auf Instagram wird er nun damit konfrontiert, ob er sich vorstellen könne, dass es an ihm liegt. Darauf gibt Jannik eine sehr ehrliche Antwort. "Ja, definitiv bestimmt. Liegt ja auch immer im Auge deines Gegenübers, was ihn an dir stört, was du vielleicht aber gar nicht so siehst", reflektiert er sich selbst.

Jannik gibt offen zu, Fehler gemacht zu haben. Ein Punkt sei, dass er in der Vergangenheit oft weggerannt ist, wenn es schwierig wurde, anstatt zu kämpfen. Heute würde er das anders machen. Nichtsdestotrotz hat der Reality-TV-Darsteller in den vergangenen zwei Jahren wertvolle Erfahrungen für sich gemacht. Vor allem die Zeit mit Yeliz hinterließ Eindruck. "Yeliz war die erste Person, die ich wirklich von ganzem Herzen geliebt habe", gesteht er und fügt auch hinzu, dass die Gefühle zu der alleinerziehenden Mutter stärker waren als die zu seiner Ex-Freundin Gerda.

Gemeinsam mit der 31-Jährigen ist Jannik aktuell auch wieder im TV zu sehen. Zusammen kämpfen die beiden um das Preisgeld bei Prominent getrennt. Zu diesem Zeitpunkt war Jannik ganz frisch Single. Was danach zwischen ihnen passierte, ist kein Geheimnis mehr: Nach den Dreharbeiten feierten sie ihr Liebes-Comeback. Inzwischen ist das einstige "Make Love, Fake Love"-Traumpaar aber wieder getrennt. Zu den genauen Umständen ihres Liebes-Aus schweigen die Realitystars – die Stimmung zwischen ihnen ist aber alles andere als rosig.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"