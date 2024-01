Super Bowl: Trailer zu Ushers Halbzeitshow verspricht Großes

Er steht in den Startlöchern. Usher (45) zählt zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit. Der US-Amerikaner begeistert seine Fans nicht nur regelmäßig mit seiner Musik, sondern konnte auch schon so einige Auszeichnungen einheimsen. Doch schien er noch nicht am Höhepunkt seiner Karriere angekommen zu sein – das wird sich nun ändern. Mit seiner Performance beim kommenden Super Bowl wird ihm eine besondere Ehre zuteil. Ein Trailer gewährt nun auch einen ersten Einblick in das Event: So groß wird Ushers Halbzeitshow!

In nur wenigen Wochen wird der gebürtige Texaner für die wohl größte Show seines Lebens performen – das zumindest lässt ein Teaser zu seinem bevorstehenden Auftritt vermuten. Der Trailer, der auf YouTube veröffentlicht wird, zeigt mehrere Clips von Usher aus den vergangenen Jahrzehnten. Doch damit nicht genug: In einigen Aufnahmen tanzen zudem Superstars wie LeBron James (39) und J Balvin zur Musik des 45-Jährigen. Dass die Fans des Sportevents also so einiges erwartet, ist kein Geheimnis: Wie es zuletzt in dem Video heißt, sei die kommende Performance ganze "30 Jahre in der Mache" gewesen.

Im vergangenen Jahr durfte Rihanna (35) die Fans mit ihrer Show beglücken. Während ihres Auftritts sorgte die 35-Jährige dann mit der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft für eine Mega-Überraschung. In einem hautengen roten Oberteil war der bereits kugelrunde Babybauch der "Diamonds"-Interpretin kaum zu übersehen.

Anzeige

Getty Images Usher, Sänger

Anzeige

Getty Images Usher, Sänger

Anzeige

Getty Images Rihanna, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de