Ollis Sticheleien: Cora Schumacher ist ein wenig verletzt

Es hat sie doch getroffen! Seit einigen Tagen flimmert das Dschungelcamp wieder über die Fernsehbildschirme in Deutschland. Neben elf weiteren Abenteurern war in diesem Jahr auch Cora Schumacher (47) mit von der Partie. Und die ehemalige Rennfahrerin packte ordentlich aus: Im Sex-Talk mit ihren Mitstreitern plauderte sie aus, dass sie derzeit mit Oliver Pocher (45) anbandelt. Dieser teilte daraufhin einige Spitzen gegen die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) aus. Die Sticheleien sind wohl nicht ganz spurlos an Cora vorbeigegangen!

Im Interview mit RTL erklärt die 47-Jährige, dass der Komiker sich nach ihrem Auszug bisher nicht bei ihr gemeldet hat. "Das ist hier alles ein bisschen schräg gelaufen. Er ist ein Comedian, vielleicht ist er momentan emotional nicht verfügbar. Ich fand ihn ganz nett, ganz nice." Weniger schön finde sie jedoch die Dinge, die er über sie gesagt hat: "Es tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Ich finde es schade, aber das Leben geht auch ohne einen Oliver Pocher weiter." Trotzdem hoffe sie auf eine persönliche Aussprache.

Zuvor verriet Cora im Promiflash-Interview, dass sie trotz der ganzen Seitenhiebe gegen sie nicht sauer auf den Komiker sei. Für sie sei es zwar etwas zu viel des Guten gewesen, aber "jemand, der Olli datet, sollte schon wissen, worauf er sich da einlässt." Trotzdem würde sie sich sehr über eine Entschuldigung freuen: "Der darf mir gerne eine Blume schicken oder auch gerne persönlich vorbeikommen."

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp 2024

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

