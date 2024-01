Keine Dschungelprüfungen für Heinz: Was steckt dahinter?

Warum ist Heinz Hoenig (72) für jede Dschungelprüfung gesperrt? Seit einer Woche läuft die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps – und diese sorgt von Tag zu Tag für mehr Unterhaltung. Während Kim Virginia Hartung (28) voll auf Angriff geht, lässt es der Campälteste eher ruhig angehen. Er hat auch keine Wahl, denn für Challenges war er bislang immer gesperrt. Doch warum darf Heinz bei keiner Prüfung antreten?

"Heinz ist bei den letzten Dschungelprüfungen aufgrund gesundheitlicher Gründe gesperrt worden", erklärt RTL gegenüber Bild. Genauere Details gibt der Sender aber nicht preis. "Jeder unserer Stars hat eine Berechtigung, an der Show teilzunehmen, ob mit oder ohne die Teilnahme an den Dschungelprüfungen. Heinz bereichert unser Camp in hohem Maße, wie in den vergangenen Shows eindrucksvoll zu sehen war", heißt es weiter.

Die Fans scheinen von der vermeintlichen Sonderbehandlung des "Das Boot"-Darstellers nicht gerade begeistert zu sein. "Warum geht Heinz überhaupt ins Camp, wenn er an nichts teilnehmen will?", fragt sich ein User auf X. Ein anderer befürchtet, dass der 72-Jährige eventuell an gar keiner Challenge mehr teilnehmen könnte: "Wenn Heinz jetzt für jede Prüfung gesperrt wird, wäre das wirklich unfair."

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

Anzeige

ActionPress Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de