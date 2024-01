Playboy-Model Masuimi Max ist mit nur 45 Jahren verstorben

Tragische Nachrichten um Masuimi Max! Als Playboy-Model konnte sich die US-Amerikanerin in der Erotikbranche einen Namen machen. Zudem spielte sie als Schauspielerin in Filmen wie "Cornman: American Vegetable Hero" oder "Giantess Battle Attack" mit. Dabei arbeitete sie mit Größen wie Samuel L. Jackson (75) oder Ice Cube (54) zusammen. Nun werden traurige Nachrichten laut: Masuimi ist mit nur 45 Jahren verstorben!

Wie TMZ berichtet, wurde sie am Donnerstag gegen 8:30 Uhr in ihrem Haus in Las Vegas von der Polizei tot aufgefunden. Eine Fremdeinwirkung werde derzeit von den Beamten ausgeschlossen, die Ermittlungen laufen jedoch noch. Woran Masuimi genau starb, ist bisher noch nicht bekannt. Auch die Angehörigen des Erotikmodels meldeten sich zu den tragischen Nachrichten bisher noch nicht.

In den sozialen Medien war das frühere Playboy-Model bis vor wenigen Tagen noch regelmäßig aktiv. In ihrem letzten Facebook-Beitrag wirkte Masuimi gut gelaunt und wohlauf. Dabei teilte sie mit ihren Followern eine lustige Kuchenback-Story.

