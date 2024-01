Aus die Maus: Dieser Dschungelcamp-Star fliegt nach Hause!

Da waren es nur noch zehn! Im Dschungelcamp gibt es ab morgen ein Feldbett weniger. Denn nachdem Cora Schumacher (47) das Handtuch geworfen hatte, ist es Zeit für den ersten Exit durch die Zuschauer. Die Promiflash-Leser sind dafür, dass Kim Virginia Hartung (28) ihre Koffer packen muss. Mit ihrem Gezicke rund um ihren Verflossenen Mike Heiter (31) verscherzte sie es sich mit ihren Mitstreitern und auch den Zuschauern. Doch hat sie es am Ende auch tatsächlich getroffen?

Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) begrüßen die Dschungelstars am Lagerfeuer. Dieses Mal verkünden sie aber nicht, wer in die nächste Prüfung muss, sondern wer sich aus Down Under verabschieden muss. Und es traf: Sarah Kern (55). Die Modedesignerin und Anya Elsner (20) hatten zittern müssen. Letztlich traf es die Ex von Otto Kern (✝67).

Sarah rechnete offenbar nicht mit ihrem Exit: "Hätte ich nicht gedacht. Hart", betonte sie ganz verdutzt. Auf X reagieren die Fans hingegen eher gelassen. "Ach ja Sarah, stimmt ja. Die war ja auch noch da", stellt beispielsweise ein User fest.

Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

Anya Elsner im Dschungelcamp

Die Dschungelcamper reden

