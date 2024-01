Direkt goldener Buzzer: Supertalent-Fans sind gelangweilt!

Das hat keiner erwartet. Am Samstagabend ist Das Supertalent wieder in eine neue Runde gestartet. Neben Dieter Bohlen (69) und den beiden Show-Neulingen Anna Ermakova (23) und Ekaterina Leonova (36) sucht diesmal auch wieder ein bekanntes Gesicht nach den Talenten von Morgen – Bruce Darnell (66) ist zurück am Jurypult. Und schon nach den ersten Auftritten zeigt sich der Modeguru begeistert wie eh und je. Doch ist es die Performance einer Teenie-Tanzgruppe, die ihn regelrecht vom Hocker haut. Bruce drückt den goldenen Buzzer – zum Unverständnis der Zuschauer.

Im Netz melden sich mehrere User nach Bruces Begeisterungsausbruch zu Wort. "Natürlich macht's Bruce" und "Na ja, tanzende Kiddies halt" sind nur einige der kritischen Kommentare, die sich derweil auf X ansammeln. Es scheint, als würde der Auftritt der Tanzgruppe nicht würdig genug für das Finale sein. Während ein Zuschauer entgeistert "Den goldenen Buzzer dafür?" fragt, befürchtet ein anderer bereits: "Wenn so was schon direkt ins Finale kommt, wissen wir, dass so krasse Talente nicht mehr beim Supertalent mitmachen werden."

In diesem Jahr ist jedoch nicht nur ein Teil der Jury neu – sondern auch die Moderatoren. Statt dem Moderatorenduo bestehend aus Chris Tall (32) und Lola Weippert (27) begrüßten am Samstagabend Victoria Swarovski (30) und Knossi (37) das tobende Publikum. Vor allem der Streamer konnte dabei sein Glück kaum fassen.

