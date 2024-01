"Das Supertalent"-Moderation: Knossi kann es kaum glauben!

Knossi (37) freut sich über einen neuen Meilenstein in seiner Karriere! 2024 kehrt Das Supertalent nach einer zweijährigen Pause wieder zurück – und bringt einige Veränderungen mit. Neben den Urgesteinen Dieter Bohlen (69) und Bruce Darnell (66) sitzen in diesem Jahr auch Ekaterina Leonova (36) und Anna Ermakova (23) in der Jury. Das neue Moderationsduo besteht nun aus Victoria Swarovski (30) und Knossi – der ist total begeistert von seinem neuen Job!

"Es gibt viele Momente, bei denen ich nicht glauben kann, was ich hier gerade mache und bei 'Das Supertalent', da gab es solche Momente", schwärmt der 37-Jährige gegenüber RTL von seiner Tätigkeit als Moderator. Teilweise habe er durch die ganzen Auftritte vergessen, was eigentlich seine Aufgabe sei. "Weil ich immer so aufgeregt bin, kann ich oft die Situation nicht genießen", weiß er. Die Erfahrung sei für ihn "unfassbar".

Victoria habe die gemeinsame Moderation mit dem Entertainer kaum mehr abwarten können. "Ich freue mich riesig, zum Supertalent zurückzukehren und zusammen mit Knossi an meiner Seite vier Shows moderieren zu dürfen. Knossi und ich hatten schon eine tolle Zeit bei 'Let's Dance'", freute sich Victoria. Sie hatte bereits 2016 selbst in der Jury gesessen und die Show 2020 moderiert.

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" im März 2023

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

