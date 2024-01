Vaginaflöte: Dieses Supertalent sorgt für pures Entsetzen!

Ist das gerade wirklich passiert? Das Supertalent flimmert seit Samstagabend wieder über die deutschen TV-Bildschirme. Nachdem einige Talente bereits für Begeisterung bei der Jury, bestehend aus Anna Ermakova (23), Bruce Darnell (66), Ekaterina Leonova (36) und Dieter Bohlen (69), sorgen konnten, kann das nicht von jeder Performance behauptet werden. Denn auch in diesem Jahr präsentiert so manch einer wieder seine skurrilsten Fähigkeiten vor Millionenpublikum. Eine Australierin spielt da Flöte mit ihrer Vagina – und sorgt für bundesweites Entsetzen!

Bevor die Performance überhaupt beginnt, mussten alle minderjährigen Zuschauer überraschend den Saal verlassen. Was das verbleibende Publikum dann erwartete, haben die wohl niemals kommen sehen. Im Netz machen die Zuschauer derweil ihrem Unmut Luft. Auf X schreibt ein Fan beispielsweise: "Kann dieses Supertalent bitte einfach verboten werden? Das ist doch nicht mehr normal, unfassbar." Mit seiner Fassungslosigkeit ist er jedoch nicht allein. Demnach heißt es unter anderem auch einfach nur "Was zur Hölle?" oder auch "Warum schaue ich mir das an?"

Der Auftritt der Australierin wird den Zuschauern da wohl noch eine Weile in Erinnerung bleiben – und das, obwohl sie es am Ende nicht in die nächste Runde schafft. Nachdem sie zunächst ein "Ja" von Anna und Bruce bekommen hatte, entscheidet sich Ekat derweil für ein bestimmendes "Nein". Das Zünglein an der Waage ist Dieter – der zuletzt jedoch auch gegen die Vaginaflöte votet.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Anna Ermakova, Ekaterina Leonova und Dieter Bohlen, "Das Supertalent"-Jury

Anzeige

RTL Victoria Swarovski und Knossi bei "Das Supertalent"

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de