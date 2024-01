Nach Sarah: Diesen Dschungelstar wählen die Zuschauer raus

Jetzt trifft es diesen Camper! Im Dschungelcamp geht es heiß her – und das nicht nur wegen der Temperaturen. Der Flirt zwischen Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31), aber auch einige Streitigkeiten heizen die Stimmung im australischen Busch auf. Jetzt kommen auch noch die Exits on top: Denn seit gestern wählen die Zuschauer einen Star pro Tag raus. Sarah Kern (55) traf es als Erstes! Wer muss ihr heute folgen?

Wie immer zittern die Kandidaten am Lagerfeuer, während die Moderatoren Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) einen nach dem anderen mit den Worten "Du bist es nicht" befreien. Am Ende stehen nur noch Anya Elsner (20) und Heinz Hoenig (72) zur Auswahl – und tatsächlich trifft es heute Anya. Wirklich was sagen konnte sie nicht, da sie nur weinte.

In einer Promiflash-Umfrage bekam tatsächlich die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit die meisten Stimmen, als es darum ging, wer die Koffer packen soll. Satte 1.757 Stimmen von 8.174 bekam Anya. Kim Virginia Hartung (28) war ihr dicht auf den Fersen und hatte 1.471 Votes.

