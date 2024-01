Felix als Wolf: Drehen die Dschungelcamper jetzt durch?

Kehrt im Dschungelcamp langsam aber sicher der Wahnsinn ein? Seit inzwischen elf Tagen sitzen die deutschen Promis im australischen Busch. Im Kampf um die Krone mussten sie schon an einigen Tagen auf vernünftiges Essen verzichten – denn nach einigen misslungenen Prüfungen gab es nur Reis und Bohnen. Inzwischen scheint es, als ob die Stars an ihre Grenzen kommen: Jetzt verteilen sie sogar schon Tierrollen untereinander!

Am Lagerfeuer bringt Felix von Jascheroff (41) seinen Mitbewohnern sein Spiel Mind Morphing bei. Dabei bekommt jeder ein Tier zugewiesen – so ist Twenty4tim (23) für ihn ein Erdmännchen und Fabio Knez ein Seelöwe. Der GZSZ-Star selbst sieht sich natürlich als der starke Wolf. Die Zuschauer finden das dann doch etwas makaber. "Felix ist beim Mind Morphing eher ein Mops, manchmal auch ein Ochse", stichelt ein User auf X, ein anderer bringt es auf den Punkt: "Es ist so weit, sie drehen durch!"

Welcher Promi wohl heute Abend das Kollektiv am Lagerfeuer verlassen muss? Auf der Abschussliste der Promiflash-Leser stehen aktuell Kim Virginia Hartung (28), Heinz Hoenig (72) und Felix. Die drei bekamen die meisten Stimmen für einen Exit – ob es sie treffen wird, ist noch unklar.

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Sarah Kern im Dschungelcamp

RTL Fabio Knez, im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

