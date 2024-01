Broadway-Star Hinton Battle stirbt im Alter von 61 Jahren

Der Broadway muss einen schmerzlichen Verlust verkraften. Hinton Battle hatte bereits mit nur 15 Jahren erstmals am US-amerikanischen Broadway auf der Bühne gestanden. Dabei war er in die Rolle der Vogelscheuche in "The Wiz" geschlüpft. Es folgten Rollen in Filmproduktionen wie "Dreamgirls" oder auch "These old Broads". Umso größer ist nun die Trauer: Hinton ist mit nur 61 Jahren gestorben.

Den Tod bestätigt Hintons Freund Debbie Allen auf Instagram: "Heute ehre ich Hinton Battle, mein guter Freund, der uns gestern in Gotts Ensemble tanzen und singen lassen hat." Der Schauspieler habe dafür gelebt, um das Publikum und junge Menschen auf der ganzen Welt zu beeinflussen. "Lasst ihn uns immer hoch in unseren Herzen halten und vor unserem inneren Auge sehen und für immer seinen Namen aussprechen", fügt Debbie noch hinzu.

Der Broadway-Star stammte gebürtig aus Deutschland und war 1956 in Neubrücke geboren worden. Seine Karriere fand aber bloß in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. 2001 hatte er sogar einen Gastauftritt in der Serie "Buffy". Sein schauspielerisches Talent wurde mit drei Tony Awards ausgezeichnet.

Hinton Battle im April 2006 in New York

Hinton Battle , Tänzer

Hinton Battle im Oktober 2004

