Dieser Star kehrt zu "Die Zauberer vom Waverly Place" zurück

Von 2007 bis 2017 hatte sich die Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" großer Beliebtheit erfreut. Zusätzlich zu den vier Staffeln gibt es auch zwei Spielfilme über das magische Leben der Geschwister Alex Russo, Justin Russo und Max Russo. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Serie fortgesetzt wird und Selena Gomez (31) sowie David Henrie (34) wieder in ihre alten Rollen schlüpfen werden. Nun gibt ein weiterer Seriencharakter sein Comeback bekannt!

"Wow! Ich freue mich darauf, mit meiner Zaubererfamilie zusammenzukommen", verkündet Jake T. Austin (29) in seiner Instagram-Story. Zusätzlich veröffentlichte er einen Schnappschuss von seiner Serienfamilie. Somit dürfen sich die Fans auf das vollständige Geschwister-Trio der Ursprungsserie freuen!

Jennifer Stone, die in der Serie an der Seite von Selena Gomez bekannt wurde, wird vermutlich nicht zur Rolle der Harper zurückkehren. Die Schauspielerin tauschte ihr Leben als Hollywood-Star nämlich gegen eine Karriere in der Medizin! Jennifer (30) kümmert sich mittlerweile als freiwillige Krankenschwester um das Wohl ihrer Patienten.

Getty Images Jake T. Austin, Schauspieler

Instagram / davidhenrie David DeLuise, David Henrie, Selena Gomez und Maria Canals-Barrera

Getty Images Jennifer Stone, Schauspielerin

